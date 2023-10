Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Aschersleben/MZ - Durch den Heimsieg über Egeln ist Drohndorf-Mehringen an die Spitze der Salzlandliga Fußball zurückgekehrt, da Welsleben in Beesenlaublingen nur zu einem 2:2 kam. Aber auch die Seeländer sind nach dem Sieg in Pobzig dran. Erleichterung gab es sicherlich in Biendorf nach dem ersten Saisonerfolg.