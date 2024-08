Radfahren im Seeland Direkt am Europaradweg R1: In Hoym soll Rastplatz für Radler entstehen

Der Hoymat-Verein will mit Hilfe der Hoymer einen alten Garten am Europaradweg R1 so herrichten, dass Fahrradfahrer sich hier ausruhen können. Wie der Rastplatz einmal aussehen soll.