Hoym/Schackenthal/MZ - Die Polizei des Salzlandkreises hat zwei Einbruchsdiebstähle gemeldet, die sich am späten Dienstagabend bzw. in der Nacht zum Mittwoch ereignet haben. In Hoym sind hochwertige Werkzeuge aus einem Baucontainer entwendet worden. Der Container steht auf einer Baustelle in der Selkeaue.

Allein die gestohlenen Nivelliergeräte haben einen Schaden von mindestens 10.000 Euro verursacht, so ein Polizeisprecher. Außerdem haben die Diebe mehrere Bohrmaschinen, einen Betonrüttler und mehrere akkubetriebene Werkzeuge mitgehen lassen.

Auf dem Gelände eines Geflügelhofes in Schackenthal sind zwei Büro- und Lagercontainer aufgebrochen worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei haben die Täter einen Rasentraktor der Marke Herkules im Wert von etwa 13.000 Euro entwendet. Zudem fehle Elektrokabel, das vor dem Container gelagert war.

Um das Diebesgut abzutransportieren, sei der Zaun des Grundstücks offenbar durchtrennt worden. Die Polizei ermittelt.