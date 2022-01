Diebe entwenden Mercedes Vito an der Ascherslebener Bäckermühle

Nach einem Einbruch in einem Einfamilienhaus an der Bäckermühle wurde eine Mercedes Vito entwendet.

Aschersleben/MZ - Am Montagmorgen wurde der Polizei ein Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Bäckermühle gemeldet. Unbekannte Täter waren durch eine Garage in das Haus gelangt und hatten die Wohnräume durchsucht. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein schwarzer Mercedes Vito mit dem amtlichen Kennzeichen SLK-TB 28 entwendet. Das Fahrzeug ist ein älteres Modell und an den hinteren Scheiben mit dem silberfarbenen Schriftzug „Der Viano Fun- Das Funmobil“ versehen.

Hinweise zur Tat nimmt das Polizeirevier Salzlandkreis unter der 03471/3790 entgegen.