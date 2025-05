Am Freitag wird die Stephanikirche in Aschersleben zum Schauplatz eines besonderen Gottesdienstes – mit Chart-Musik und Swiftie-Spirit.

Premiere: Einen Taylor-Swift-Gottesdienst soll es am Freitag in der Ascherslebener Stephanikirche geben.

Aschersleben/MZ - Ein Hauch von Glitzer liegt in der Luft der alten Mauern. In der Stephanikirche in Aschersleben wird nicht nur gebetet, sondern auch gesungen, getanzt – und vielleicht sogar ein bisschen gekreischt. Der Anlass: ein Taylor Swift-Gottesdienst am Freitag, 9. Mai, ab 19 Uhr.