Das Tor zum Schloss Hoym steht wieder allen offen

Hoym/MZ - Bunte Luftballons steigen in den frühlingsblauen Himmel. Ein besonderer Anlass braucht einen besonderen Moment: Unter dem Beifall der Bewohner öffnet Annett Reichert, die Gruppenleiterin der Jugendhilfe, am Dienstagnachmittag das schwere Portal der Schloß Hoym Stiftung. „Denn wir wollen wieder eine offene Einrichtung sein - für alle Menschen“, sagte Geschäftsführer René Strutzberg und erinnerte an die Zeit, als es vor zwei Jahren geschlossen wurde.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<