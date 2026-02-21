weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  4. Karneval: Da isser! ACC Union rückt den Stadtschlüssel an OB Steffen Amme heraus – Blühwette bleibt Thema

Die Session ist nun offiziell zu Ende: Prinzessin Katja und Prinz Ralf geben die Macht ab und Oberbürgermeister Steffen Amme kündigt das Einlösen seiner Wettschulden an.

Von Katrin Wurm 21.02.2026, 14:00
Prinzessin Katja und Prinz Ralf ringen mit OB Steffen Amme um den Schlüssel – doch am Ende zieht das Prinzenpaar den Kürzeren.
Prinzessin Katja und Prinz Ralf ringen mit OB Steffen Amme um den Schlüssel – doch am Ende zieht das Prinzenpaar den Kürzeren. (Foto: Thomas Tobis)

Aschersleben/MZ. - Da isser wieder: der Schlüssel zur Stadt. Kurz nach dem Sessionsende wechselt er im Ratskeller den Besitzer – vom Ascherslebener Carnevalsverein ACC Union zurück an Oberbürgermeister Steffen Amme (Widab). Der greift zu und sagt mit einem Augenzwinkern: „Ich bin ja jetzt ausgeruht.“ Seit dem 11.11. haben Prinzessin Katja und Prinz Ralf das Regiment geführt. Nun endet die Session offiziell und Amme übernimmt wieder die Geschicke der Stadt.