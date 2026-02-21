Die Session ist nun offiziell zu Ende: Prinzessin Katja und Prinz Ralf geben die Macht ab und Oberbürgermeister Steffen Amme kündigt das Einlösen seiner Wettschulden an.

Da isser! ACC Union rückt den Stadtschlüssel an OB Steffen Amme heraus – Blühwette bleibt Thema

Prinzessin Katja und Prinz Ralf ringen mit OB Steffen Amme um den Schlüssel – doch am Ende zieht das Prinzenpaar den Kürzeren.

Aschersleben/MZ. - Da isser wieder: der Schlüssel zur Stadt. Kurz nach dem Sessionsende wechselt er im Ratskeller den Besitzer – vom Ascherslebener Carnevalsverein ACC Union zurück an Oberbürgermeister Steffen Amme (Widab). Der greift zu und sagt mit einem Augenzwinkern: „Ich bin ja jetzt ausgeruht.“ Seit dem 11.11. haben Prinzessin Katja und Prinz Ralf das Regiment geführt. Nun endet die Session offiziell und Amme übernimmt wieder die Geschicke der Stadt.