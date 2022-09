Cleanup Day: Auch in Aschersleben wird aufgeräumt

Zum weltweiten Cleanup Day am 17. September wird in Aschersleben auf mehreren Routen Müll gesammelt.

Aschersleben/MZ - Wenn am 17. September anlässlich des World Cleanup Day (deutsch: Weltaufräumtag) weltweit Menschen anpacken und ihre Region vom Müll befreien, ist auch Aschersleben mit dabei. „Jeder in der Stadt ist aufgerufen, daran teilzunehmen“, sagt André Könnecke, Vorsitzender des Verschönerungsvereins und Leiter des Ascherslebener Bauwirtschaftshofes. Ob Kindergärten, Schulen, Jugendclubs oder einfach engagierte und motivierte Bürger: Wer will, kann bei der Aktion mitmachen und dazu beitragen, die Stadt ein bisschen schöner zu machen. Ganz nach dem Motto: „Nicht meckern, sondern anpacken“, meint Könnecke.