Bei einem Bürgerdialog im Ascherslebener Bestehornhaus haben sich Besucher in dieser Woche über ihre Gedanken zu 35 Jahren Wiedervereinigung ausgetauscht. Die Erfahrungen und Perspektiven sind ganz verschieden.

Neben Gesprächen in kleinen Gruppen gab es beim Bürgerdialog im Ascherslebener Bestehornhaus auch Gelegenheiten zum Austausch in größerer Runde.

Aschersleben/MZ - Das Rondell am Ascherslebener Dr.-Wilhelm-Külz-Platz ist kaum wiederzuerkennen: vergrautes Mauerwerk, abgenutzte Dachziegel, anstelle der Fenster lediglich dunkle Löcher. Die Aufnahme stammt aus dem Jahr 1990 und ist Teil eines Kurzfilms, der am Mittwochabend im Kleinen Saal des Bestehornhauses gezeigt wird. Im Rahmen eines Bürgerdialogs haben sich dort einige Menschen zusammengefunden, um sich über ihre ganz persönlichen Erfahrungen und Ansichten zu 35 Jahren Deutsche Einheit auszutauschen.