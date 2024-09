Straßenausbau in Aschersleben Bürger befürchten hohe Kosten: Soll Schotterweg in Klein Schierstedt ausgebaut werden?

Die Neue Siedlung in Klein Schierstedt ist eher ein Feldweg als eine Straße. Statt Schlaglöcher im staubigen Weg immer wieder zu stopfen, ist die Stadt an einer Befestigung interessiert. Was die Bürger denken.