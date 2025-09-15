Verbessert, aber punktlos: Der HC Aschersleben verliert das Regionalliga-Punktspiel beim ThSV Eisenach II. Bis in die Endphase der Partie bleiben die Alligatoren am Gegner dran.

Starke Leistung: Pit Seifert warf in Eisenach zehn Tore für den HCA. Die Alligatoren verloren jedoch das zweite Punktspiel jedoch.

Aschersleben/MZ - Die Handballer vom HC Aschersleben präsentierten sich in ihrem Auswärtsspiel im Vergleich zum Saisonauftakt in der Vorwoche stark formverbessert. In der Crunchtime war das Glück jedoch nicht auf ihrer Seite. Die Alligatoren verloren am Samstagabend das Duell bei der Bundesliga-Reserve vom ThSV Eisenach mit 32:36.