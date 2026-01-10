Bereits ein Jahr früher als geplant wurden die Konzessionen für die Rettungsdienste im Salzlandkreis verlängert. Welche Gründe es dafür gibt.

Aschersleben/Bernburg/MZ - Der Kreistag hat einstimmig die Konzessionen im sogenannten bodengebundenen Rettungsdienst mit den aktuellen Leistungserbringern vorfristig bis zum 31. Dezember 2029 verlängert. Im Salzlandkreis wird der Rettungsdienst derzeit vom Deutschen Roten Kreuz, dem Arbeiter-Samariter-Bund, der Johanniter-Unfallhilfe und dem Ameos-Klinikum Schönebeck abgesichert. In der Region Aschersleben und im Seeland ist seit Jahren der Regionalverband Salzlandkreis des Arbeiter-Samariter-Bundes für den Rettungsdienst verantwortlich.