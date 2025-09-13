Die Polizei des Salzlandkreises hat die Bilanz ihrer Blitzer-Aktion in dieser Woche veröffentlicht. Wie die Zahlen im Einzelnen aussehen.

Bilanz nach Polizeiaktion: 193 Ordnungswidrigkeiten und drei Straftaten bei Kontrollen im Salzland

Auch an der Ascherslebener Herrbreite wurden Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt.

Salzlandkreis/MZ - Das Revier Salzlandkreis führte am Dienstag im gesamten Kreisgebiet Geschwindigkeitskontrollen durch. Die Polizei wollte mit dieser Aktion Präventionsarbeit leisten. Überhöhte Geschwindigkeit und Unfälle mit schweren Folgen, die damit in Zusammenhang stehen, sollten in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt werden.