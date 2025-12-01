Seit 25 Jahren kümmert sich Bettina Winkler in Aschersleben um die „Stunde der Musik“. Damit hat sie einen großen Anteil am Überleben der Veranstaltungsreihe, die es seit 1953 gibt.

Bettina Winkler kümmert sich seit 2001 um die Belange der „Stunde der Musik“ in Aschersleben.

Aschersleben/MZ - Bettina Winkler ist keine, die gern über sich redet. Oder über das, was sie macht. Dabei macht sie viel: Seit 2001 schon ist es vor allem ihren Kontakten und mühevoller Kleinarbeit zu verdanken, dass die Stunde der Musik blieb, was sie seit 1953 ist: Eine Veranstaltungsreihe, die die klassische Musik pflegt und im Laufe der vielen Jahre sehr viele hochkarätige Künstler und Ensembles nach Aschersleben geholt hat. Und die ein dankbares und treues Publikum fand, das das hohe Niveau durchaus zu schätzen weiß.