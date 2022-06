Besucheransturm beim Heimatfest in Westdorf

Westdorf/MZ - Damit hatten Doreen Koster und ihr Team nicht gerechnet: Schon am Freitagabend, wo das Westdorfer Heimatfest gerade einmal begonnen hatte, gab es solch einen Ansturm, dass das gesamte, eigentlich für Sonnabend eingeplante Essen schon in den ersten Stunden über den Tresen ging. „350 bis 400 Leute waren am Freitag hier“, meint die Vorsitzende des Heimatvereins, die sowas noch nie zuvor erlebt hatte. „Doch die Menschen sind hungrig auf solche Veranstaltungen. Sie wollen nach Corona wieder den ganz normalen Austausch haben“, hat die Westdorferin erkannt.

