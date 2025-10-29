Seit Jahren steht das ehemalige Kaufhaus in der Breiten Straße in Aschersleben leer – nun soll sich 2026 endlich etwas tun. Der Bauantrag ist gestellt, die Kirche wartet auf Fördermittel.

Baubeginn am alten Kaufhaus: Was für das neue Gemeindezentrum in Aschersleben alles geplant ist

Bauberatung über dem Masterplan: Uwe-Karsten Bothe und Anja Hesse vom Planungsring Wernigerode, Susann Bähre, Kirchenbaureferentin vom Kirchenkreis Egeln, Statiker Volker Lind und Pfarrerin Anne Bremer (v.l.n.r.) im Gemeindezentrum in der Breiten Straße.

Aschersleben/MZ - Seit Jahren steht das künftige Gemeindezentrum in Aschersleben leer. Viele fragen sich inzwischen, wann der Umbau des geschichtsträchtigen Hauses in der Breiten Straße endlich beginnt. Zwar gehört das Gebäude der evangelischen Kirche bereits seit mehr als sechs Jahren, doch bislang ist dort wenig passiert.