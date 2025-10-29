Neuer Ort der Begegnung Baubeginn am alten Kaufhaus: Was für das neue Gemeindezentrum in Aschersleben alles geplant ist
Seit Jahren steht das ehemalige Kaufhaus in der Breiten Straße in Aschersleben leer – nun soll sich 2026 endlich etwas tun. Der Bauantrag ist gestellt, die Kirche wartet auf Fördermittel.
Aktualisiert: 29.10.2025, 19:39
Aschersleben/MZ - Seit Jahren steht das künftige Gemeindezentrum in Aschersleben leer. Viele fragen sich inzwischen, wann der Umbau des geschichtsträchtigen Hauses in der Breiten Straße endlich beginnt. Zwar gehört das Gebäude der evangelischen Kirche bereits seit mehr als sechs Jahren, doch bislang ist dort wenig passiert.