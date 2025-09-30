Die neuen Aufzüge am Ascherslebener Bahnhof sorgen für mehr Zuverlässigkeit. Nach anfänglichen Problemen laufen sie inzwischen stabil, Defekte wie zuletzt am Gleis 4/5 werden meist schnell repariert.

Anfang vergangener Woche war der Aufzug an Gleis 4 und 5 des Ascherslebener Bahnhofs nicht nutzbar. Die Bahn ist jedoch aktiv geworden: Inzwischen können Fahrgäste den Service wieder wie gewohnt in Anspruch nehmen.

Aschersleben/MZ. - Es ist erst wenige Monate her, dass die Aufzüge am Ascherslebener Bahnhof komplett erneuert worden: Vom 15. Juli bis zum Ende des vergangenen Jahres wurden nach Plänen der Deutschen Bahn die drei Fahrstühle, die die Bahnsteige mit der Unterführung verbinden ausgetauscht. Die vorherigen Modelle – Baujahr 2001 – waren häufiger außer Betrieb gewesen, der Wechsel damit fällig. Nun beklagte MZ-Leserin Monika Proll jedoch unlängst einen erneuten Defekt des Aufzugs zu Gleis 4 und 5. Welche Fortschritte gibt es bei der Zuverlässigkeit der Fahrstühle?