weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Aschersleben
    4. >

  4. Bahnhof Aschersleben: Bahnhof Aschersleben: Fahrstühle nach Umbau zuverlässiger – nur noch wenige Störungen

Bahnhof Aschersleben Bahnhof Aschersleben: Fahrstühle nach Umbau zuverlässiger – nur noch wenige Störungen

Die neuen Aufzüge am Ascherslebener Bahnhof sorgen für mehr Zuverlässigkeit. Nach anfänglichen Problemen laufen sie inzwischen stabil, Defekte wie zuletzt am Gleis 4/5 werden meist schnell repariert.

Von Anja Riske 30.09.2025, 08:30
Anfang vergangener Woche war der Aufzug an Gleis 4 und 5 des Ascherslebener Bahnhofs nicht nutzbar. Die Bahn ist jedoch aktiv geworden: Inzwischen können Fahrgäste den Service wieder wie gewohnt in Anspruch nehmen.
Anfang vergangener Woche war der Aufzug an Gleis 4 und 5 des Ascherslebener Bahnhofs nicht nutzbar. Die Bahn ist jedoch aktiv geworden: Inzwischen können Fahrgäste den Service wieder wie gewohnt in Anspruch nehmen. (Foto: Anja Riske)

Aschersleben/MZ. - Es ist erst wenige Monate her, dass die Aufzüge am Ascherslebener Bahnhof komplett erneuert worden: Vom 15. Juli bis zum Ende des vergangenen Jahres wurden nach Plänen der Deutschen Bahn die drei Fahrstühle, die die Bahnsteige mit der Unterführung verbinden ausgetauscht. Die vorherigen Modelle – Baujahr 2001 – waren häufiger außer Betrieb gewesen, der Wechsel damit fällig. Nun beklagte MZ-Leserin Monika Proll jedoch unlängst einen erneuten Defekt des Aufzugs zu Gleis 4 und 5. Welche Fortschritte gibt es bei der Zuverlässigkeit der Fahrstühle?