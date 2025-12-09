weather starkbewoelkt
  4. Christmas-Family: Auftritt in Aschersleben, Ausstellung in Bernburg: Advent führt Stefanie Hertel in den Salzlandkreis

Stefanie Hertel und ihre Familie bringen Aschersleben im Bestehornhaus in Weihnachtsstimmung. Mit Traditionen und viel Musik.

Von Regine Lotzmann 09.12.2025, 16:15
Stefanie Hertel und ihre Familie sind in Festtagsstimmung und laden in ihr „Wohnzimmer“ ein.
Stefanie Hertel und ihre Familie sind in Festtagsstimmung und laden in ihr „Wohnzimmer“ ein. (Foto: Regine Lotzmann)

Aschersleben/MZ - Nur ein Augenblinzeln und schon sitzen die Leute mittendrin im Wohnzimmer von Familie Hertel-Lanner-Mross. An der Wand hängt der Fernseher. Die blaue Couchlandschaft steht am Sonnabendabend mitten auf der Bühne des Ascherslebener Bestehornhauses.