Stefanie Hertel und ihre Familie bringen Aschersleben im Bestehornhaus in Weihnachtsstimmung. Mit Traditionen und viel Musik.

Auftritt in Aschersleben, Ausstellung in Bernburg: Advent führt Stefanie Hertel in den Salzlandkreis

Stefanie Hertel und ihre Familie sind in Festtagsstimmung und laden in ihr „Wohnzimmer“ ein.

Aschersleben/MZ - Nur ein Augenblinzeln und schon sitzen die Leute mittendrin im Wohnzimmer von Familie Hertel-Lanner-Mross. An der Wand hängt der Fernseher. Die blaue Couchlandschaft steht am Sonnabendabend mitten auf der Bühne des Ascherslebener Bestehornhauses.