Bei einer Ausstellung in der Kreisbibliothek zeigt Peter Lanius vor allem Landschaftsgemälde. Der Ascherslebener malt nicht nur, sondern fertigt auch seine Rahmen selbst an.

Auf den Spuren von Canaletto: Ascherslebener Hobby-Künstler stellt in der Bibliothek aus

Aschersleben/MZ - Die Burg Falkenstein unter einem dramatisch bewölkten Himmel, ein Ausblick auf die Endorfer Mühle, eine Landschaft in der Normandie und das Matterhorn im Sonnenschein: Wer derzeit die Kapelle der Kreisbibliothek in Aschersleben besucht, kann auf eine Reise durch verschiedene Landschaften in nah und fern gehen. Gemalt hat die Bilder der aktuellen Schau Peter Lanius.