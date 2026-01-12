Interessenten für eine Ausbildung oder ein Studium bei der Polizei Sachsen-Anhalt können sich auch in diesem Jahr auf das Auswahlverfahren vorbereiten. Wann und wo das möglich ist.

Auch in diesem Jahr wieder Bewerbercoaching an der Fachhochschule Polizei in Aschersleben

Die Fachhochschule Polizei in Aschersleben führt auch in diesem Jahr wieder ein Bewerbertraining durch.

Aschersleben/MZ - Am Sonnabend, 21. März 2026, lädt die Fachhochschule Polizei Sachsen-Anhalt erneut zum Bewerbercoaching auf ihren Campus in der Schmidtmannstraße 86 in Aschersleben ein. Das Angebot richtet sich an Interessierte, die sich auf das Eignungsauswahlverfahren für Ausbildung oder Studium bei der Polizei Sachsen-Anhalt vorbereiten möchten.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten nicht nur einen Einblick in Inhalte und Abläufe des Auswahlverfahrens. Sie lernen zugleich den modernen Campus kennen und können mit Studierenden und Auszubildenden ins Gespräch kommen, um offene Fragen zu Studium, Ausbildung und Bewerbung zu klären.

Sportabzeichen kann abgelegt werden

Zusätzlich zum Coaching besteht die Möglichkeit, das Deutsche Sportabzeichen in Silber oder einzelne Teildisziplinen davon abzulegen. Angeboten werden unter anderem der 3000-Meter-Lauf, der 800-Meter-Lauf, der 100-Meter-Sprint, Kugelstoßen, Weit- und Standweitsprung sowie Seilspringen. Dieses sportliche Angebot ist freiwillig, wird jedoch als praktische Ergänzung zum Coaching genutzt.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die die geforderten Normen erfolgreich erfüllen, erhalten im Anschluss ihre Prüfkarte und haben damit einen wichtigen Grundstein für eine erfolgreiche Bewerbung bei der Polizei Sachsen-Anhalt gelegt.

Anmeldung ist erforderlich

Die Anmeldung zum Training kann per Mail an [email protected] oder telefonisch unter 03473 / 960535 bzw. 03473 / 960261 erfolgen.

Für die Anmeldung sind Name, Vorname, Geburtsdatum, Wohnanschrift, telefonische Erreichbarkeit, Bewerbungszeitraum sowie die geplante Bewerbung für Laufbahngruppe 1 (Ausbildung) oder Laufbahngruppe 2 (Studium) anzugeben.