Auch an diesem Montag wieder Proteste in Aschersleben

Aschersleben/MZ/fg - Auch an diesem Montagabend gingen in Aschersleben wieder Hunderte Menschen auf die Straße, um gegen die hohen Energiepreise und die Politik der Bundesregierung zu protestieren. Nach Schätzungen begaben sich etwa 1.600 Menschen vom Markt aus auf einen etwa einstündigen Rundkurs entlang der Bundesstraße 180, bevor sie über die Magdeburger Straße wieder in Richtung Markt zogen.