Aschersleben/MZ. - Der Zoo Aschersleben trauert um die Zebrastute Nala. Das Chapman-Zebra ist in dieser Woche an einer Kolik verstorben, informiert die Aschersleber Kulturanstalt auf ihrer Facebook-Seite. Trotz Behandlung durch den Tierarzt habe sich keine Besserung eingestellt und die Stute musste am Ende schweren Herzens von ihren Schmerzen erlöst werden.

Kommt ein neues Zebra?

„Nun steht Zebra Sira vorerst allein auf der Anlage und es wird intensiv daran gearbeitet möglichst schnell einen neuen Artgenossen für sie zu finden“ heißt es weiter in der Mitteilung.