Die Oberärztinnen Katrin Bartsch (r.) und Wiebke Eley mit Ascherslebens Oberbürgermeister Steffen Amme auf dem Weg zu den Kindern und Jugendlichen.

Aschersleben/MZ - In guter Tradition haben Oberbürgermeister Steffen Amme und Matthias Poeschel, Vorstand der Aschersleber Kulturanstalt (AKA), die Kinderstation des Ameos Klinikums Aschersleben besucht. Mehr als zehn Kinder werden dort derzeit behandelt – für viele von ihnen bedeutet das, die Vorweihnachtszeit und möglicherweise sogar die Feiertage im Krankenhaus zu verbringen.

Mit kleinen Aufmerksamkeiten wollten die beiden Besucher den jungen Patienten ein wenig Freude und Abwechslung in den Klinikalltag bringen. Überreicht wurden unter anderem Plätzchen, Buntstifte, Malhefte zu Adam Olearius sowie das Pixi-Büchlein des Ascherslebener Museums. Außerdem konnten die Kinder zwischen Eintrittskarten für die Sonderausstellung „110 – Polizeigeschichten“ im Museum Aschersleben oder für den Zoo wählen, teilt die Stadt mit.

Mut und Freude schenken

„Krank zu sein ist schon schlimm genug – an Weihnachten ist es besonders schwer“, meint Steffen Amme. Es sei ihm daher ein wichtiges Anliegen, den Kindern und ihren Familien in dieser Zeit Aufmerksamkeit zu schenken sowie dem Klinikpersonal zu danken.

Auch seitens des Klinikums werde dieser Besuch sehr begrüßt. Die Mitarbeiter der Kinderstation haben betont, wie wertvoll solche Gesten gerade in der emotional belastenden Vorweihnachtszeit sind. Der vorweihnachtliche Besuch habe sich inzwischen zu einer schönen Tradition entwickelt, die sowohl den Kindern als auch dem Pflegepersonal Mut und Freude schenke.