Ascherslebener Unparteiischer geht mit 70 Jahren in Schiedsrichter-Rente

Der Ascherslebener Wolfgang Siebert leitete in Drohndorf sein letztes Spiel.

Aschersleben/MZ. - Wolfgang Siebert geht in „Schiedsrichter-Rente“: Der 70-Jährige wurde am letzten Spieltag der Salzlandliga, bei dem er noch als Unparteiischer in Drohndorf im Einsatz war, verabschiedet. Der Fußball und das Schiedsrichterwesen bestimmten die Wochenenden des Seniors, der sich nun entschloss, kürzerzutreten und die Spiele künftig als Zuschauer zu verfolgen.