Ascherslebener lassen das Mauerstraßenfest nach Jahrzehnten wieder aufleben

Viele Jahre lang war es still geworden um das Mauerstraßenfest. Am Wochenende soll es erstmals wieder stattfinden. Im Mittelpunkt stehen die Werke von Malern aus Aschersleben.

Die Bewohner der Mauerstraße wollen das Straßenfest, das sich in den 70er und 80er Jahren großer Beliebtheit erfreute, wieder aufleben lassen.

Aschersleben/MZ - Noch ist es ruhig in der Ascherslebener Mauerstraße. Kaum jemand verirrt sich in die idyllische kleine Sackgasse zwischen Altstadtcenter und Eine. Die meisten gehen einfach dran vorbei. Das soll sich am Wochenende aber ändern.