Die Ascherslebener Kindertagesstätte Fröbels Spielkiste will ihren Krippenraum modernisieren. Doch das bisherige Mobiliar hat noch nicht ausgedient. Wem es zugutekommen soll.

Die alten Krippenbetten der Ascherslebener Kindertagesstätte Fröbels Spielkiste werden gespendet.

Aschersleben/MZ - Die Kindertagesstätte Fröbels Spielkiste hat zum Jahresbeginn ein Modernisierungsvorhaben gestartet. Der Krippenraum der Einrichtung wird umfassend erneuert, um die Betreuung der Jüngsten noch zeitgemäßer und komfortabler gestalten zu können, heißt es aus der Kita. Dazu gehören unter anderem neue Krippenbetten, die den aktuellen Anforderungen an Sicherheit, Stabilität und Schlafkomfort entsprechen, informiert Leiterin Annette Paternoga.