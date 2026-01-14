weather regen
Halle (Saale), Deutschland
  4. Wettelrode schreibt Geschichte fort: Neues Chronik-Team startet in Wettelrode – worum es im ersten Vortrag geht

In Wettelrode formiert sich eine Arbeitsgruppe, die die Ortschronik neu beleben will. Zum Auftakt lädt sie am Freitag, 16. Januar, zu einem Vortrag ins Dorfgemeinschaftshaus ein.

Von Frank Schedwill 14.01.2026, 18:00
Das neue Chronik-Team will Wettelrodes Dorfgeschichte für die Nachwelt erhalten.
Wettelrode/MZ. - In Wettelrode hat sich eine ehrenamtliche Arbeitsgruppe gebildet, die die Chronik des Sangerhäuser Ortsteils weiterführen will. Eine Vortragsreihe, die demnächst beginnt, soll dabei als Erstes die Ortsgeschichte in den Blick nehmen.