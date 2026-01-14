Wettelrode schreibt Geschichte fort Neues Chronik-Team startet in Wettelrode – worum es im ersten Vortrag geht
In Wettelrode formiert sich eine Arbeitsgruppe, die die Ortschronik neu beleben will. Zum Auftakt lädt sie am Freitag, 16. Januar, zu einem Vortrag ins Dorfgemeinschaftshaus ein.
14.01.2026, 18:00
Wettelrode/MZ. - In Wettelrode hat sich eine ehrenamtliche Arbeitsgruppe gebildet, die die Chronik des Sangerhäuser Ortsteils weiterführen will. Eine Vortragsreihe, die demnächst beginnt, soll dabei als Erstes die Ortsgeschichte in den Blick nehmen.