In Wettelrode formiert sich eine Arbeitsgruppe, die die Ortschronik neu beleben will. Zum Auftakt lädt sie am Freitag, 16. Januar, zu einem Vortrag ins Dorfgemeinschaftshaus ein.

Neues Chronik-Team startet in Wettelrode – worum es im ersten Vortrag geht

Das neue Chronik-Team will Wettelrodes Dorfgeschichte für die Nachwelt erhalten.

Wettelrode/MZ. - In Wettelrode hat sich eine ehrenamtliche Arbeitsgruppe gebildet, die die Chronik des Sangerhäuser Ortsteils weiterführen will. Eine Vortragsreihe, die demnächst beginnt, soll dabei als Erstes die Ortsgeschichte in den Blick nehmen.