Der Tag des offenen Denkmals soll Interessierten die Möglichkeit geben, Orte zu besuchen, die sonst nicht zugänglich sind. In Aschersleben gibt es auch dieses Jahr wieder zahlreiche Türen, die sich für einen Tag öffnen.

Ascherslebener Kirchen, Türme und auch Privathäuser öffnen für einen Tag die Türen

Unter anderem haben die Gebäude Großer Halken 6 und 7 geöffnet.

Aschersleben/MZ. - Türen auf in die Vergangenheit: Am Sonntag, 14. September, beteiligt sich Aschersleben mit zahlreichen Bauwerken und Veranstaltungen am bundesweiten Tag des offenen Denkmals, der in diesem Jahr unter dem Motto „Wert-voll: unbezahlbar oder unersetzlich“ steht. Ziel ist es, die historische Bausubstanz erlebbar zu machen und für den Wert des kulturellen Erbes zu sensibilisieren.