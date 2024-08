Die Kinderfeuerwehren der Stadt Aschersleben trafen sich am Wochenende auf der Insel in Mehringen. Was sie dort erlebt haben.

Der Stationsarbeit für die Kinderflamme 2 kommt beim Feuerwehrnachwuchs in Mehringen gut an.

Mehringen/MZ/kwu - Was die Jugendlichen können, können die Kinder auch, findet Stadtjugendfeuerwehrwart Kevin Bierstedt. Denn nach dem Vorbild des Zeltlagers der Jugendfeuerwehren der Stadt Aschersleben, haben sich am Wochenende auch die Kinderfeuerwehren zusammengefunden. Auf der Insel in Mehringen hat der Feuerwehrnachwuchs Zeit verbracht und schließlich auf Feldbetten in der großen Schützenhalle geschlafen.