Ascherslebener Handballer stärkt den Verein

David Köhler kam an die Eine, um in der Sachsen-Anhalt-Liga der A-Jugend das Tor zu hüten. Nun hilft er bei der Nachwuchsgewinnung.

Aschersleben/MZ - Als Michael Ruck, der Nachwuchskoordinator des HC Aschersleben, mit der Idee kam, für die Unterstützung der Nachwuchsarbeit eine FSJ-Stelle zu schaffen, mussten die Vorstandsmitglieder etwas schlucken. Denn um das Angebot des Landessportbundes nutzen zu können, muss der Verein 3.000 Euro Eigenanteil aufbringen.

Letztlich gelang das mit Hilfe von Ramdohrs milder Stiftung und dem Rotary-Club, der die noch offene zehnprozentige Lücke schloss. „Wir helfen gern“, sagt Rotary-Präsident Axel Wieczorek. Der 19-jährige HCA-Handballer David Köhler wird seinen Verein im freiwilligen sozialen Jahr bei der Nachwuchsgewinnung unterstützen.

Kooperationen mit den Schulen

Der HCA habe in den eigenen Reihen Sportlehrer. Diese schließen Kooperationen mit den Schulen ab und betreuen so allein fünf Handball-AGs. In den anderen Schulen bieten sie Schnupperstunden an, sagt Michael Ruck. Doch um für die sechs Jugend- und zwei Herrenmannschaften Nachwuchs akquirieren zu können, soll der FSJler helfen. David Köhler lief in der vergangenen Saison erstmals für den HCA auf. Der Torhüter aus Quedlinburg war vom QSV in den Bestehornpark gewechselt, um höherklassig in der Sachsen-Anhalt-Liga der A-Junioren spielen zu können. Den größten Erfolg hatte er 2019 als Bezirksmeister mit den QSV-B-Junioren.

Erst spät mit dem Handballspielen angefangen

Zum Handball kam er erst mit zwölf, weil zwei Schulfreunde schon beim QSV spielten und ihn mitnahmen. „Meine Sportlehrerin hat mich auch angehalten, mehr zu tun“, erinnert er sich. Das Training unter Dirk Hilgendorf und Marco Frye machte ihm Spaß und er blieb dabei. Doch zuletzt habe er Stagnation gespürt. Jedes Jahr Bezirksliga sei ihm zu wenig gewesen. „Da habe ich den HCA als bessere Alternative gesehen.“

Im HCA-A-Jugend-Team spielten nicht nur junge Handballer aus Aschersleben, sondern neben Quedlinburg auch aus Halberstadt, Staßfurt und Halle. Durch Teambuilding-Aktionen habe es n Trainer Andreas Stops geschafft, dass sich die Mannschaft gut zusammengefunden hat, sagt Köhler. In der Sachsen-Anhalt-Liga wurden nach der ersten Niederlage bei Hochkarätern von Wittenberg-Piesteritz die folgenden beiden Spiele gewonnen. Dann wurde die Saison wegen Corona abgebrochen. Seine Mannschaft blieb ohne den erhofften Abschluss der Jugend-Spielzeit. „Platz fünf in der Sachsen-Anhalt-Liga ist für mich höher angesiedelt, als der Bezirksmeister-Titel“, sagt der junge Torwart.

Auf die Torhüter-Position sei er aber nicht gleich gekommen, verrät David Köhler. Irgendwann habe sich beim Training gezeigt, dass er ganz gute Reflexe hat. Und im Fernsehen gefielen ihm die Nationaltorhüter Niklas Landin (Dänemark) und Andreas Wolf einfach gut. „Als Torhüter kannst du nicht viel falsch machen“, denkt er. Er bedauert, dass die Handballspiele bei den olympischen Spielen nur selten live im Free-TV liefen und sie meist nur im Live-Stream zu sehen waren. Handballspiele habe er auch in Magdeburg schon live gesehen. Im nächsten Jahr will er beim SC DHFK oder SC Leipzig zuschauen. Was David Köhler, der gerade in Quedlinburg das Abi gemacht hat, mal studieren will, weiß er noch nicht. Das FSJ wird für ihn ein Jahr, um sich selbst zu entdecken. Er macht eine Übungsleiter-C-Lizenz, um kindgerechtes Training leiten zu können. „Der Handball hat es mir schon angetan. Ich bin guter Dinge, dass man gut Fuß fassen kann“, denkt er. Zunächst wird er nun mit der zweiten Mannschaft des HCA unter Andreas Stops in der Herren-Bezirksliga spielen. Wer weiß, wo es ihn hinführt.

Auf die Torhüter-Position sei er aber nicht gleich gekommen, verrät David Köhler. Irgendwann habe sich beim Training gezeigt, dass er ganz gute Reflexe hat. Und im Fernsehen gefielen ihm die Nationaltorhüter Niklas Landin (Dänemark) und Andreas Wolf einfach gut. „Als Torhüter kannst du nicht viel falsch machen“, denkt er. Er bedauert, dass die Handballspiele bei den olympischen Spielen nur selten live im Free-TV liefen und sie meist nur im Live-Stream zu sehen waren. Handballspiele habe er auch in Magdeburg schon live gesehen. Im nächsten Jahr will er beim SC DHFK oder SC Leipzig zuschauen.

Was David Köhler, der gerade in Quedlinburg das Abi gemacht hat, mal studieren will, weiß er noch nicht. Das FSJ wird für ihn ein Jahr, um sich selbst zu entdecken. Er macht eine Übungsleiter-C-Lizenz, um kindgerechtes Training leiten zu können. „Der Handball hat es mir schon angetan. Ich bin guter Dinge, dass man gut Fuß fassen kann“, denkt er. Zunächst wird er nun mit der zweiten Mannschaft des HCA unter Andreas Stops in der Herren-Bezirksliga spielen. Wer weiß, wo es ihn hinführt.