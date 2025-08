Aschersleben/MZ - Die Handballer des HC Aschersleben haben mit den intensiven Vorbereitungen auf die neue, im September startende Saison in der Regionalliga begonnen. Zu den Trainingseinheiten zählten an den ersten Tagen neben für die Grundkondition wichtigen Läufen und Sprints auch Fußballspiele. Und in dieser Hinsicht können die Handballer mit den Kickern aus der Region gut mithalten – das bewies die Mannschaft um Trainer Martin Wartmann am Wochenende beim Turnier im benachbarten Winningen.

