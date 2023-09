Die AGW hat 2022 einen Überschuss erwirtschaftet, von dem ein Großteil in den städtischen Haushalt fließt. Die Leerstandsquote hat sich leicht erhöht.

Ascherslebener Gebäude- und Wohnungsgesellschaft erwirtschaftet Plus

Den Plattenbau in der Kopernikusstraße 10 bis 16 hat die AGW in ein energieautarkes Wohnhaus umgebaut.

Aschersleben/MZ - Die Ascherslebener Gebäude- und Wohnungsgesellschaft (AGW) hat das Geschäftsjahr 2022 mit einem Überschuss in Höhe von 843.000 Euro abgeschlossen. 375.000 Euro davon sollen laut Vorschlag des Aufsichtsrates an die Stadt Aschersleben als Gesellschafterin ausgeschüttet werden. Die Summe kommt dem städtischen Haushalt zugute. Der andere Teil des Überschusses wandert in die Gewinnrücklagen.