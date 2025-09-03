In der Alten Hobelei haben Schüler des IWK Aschersleben ihre Zeugnisse erhalten. Die frischgebackenen Fachkräfte im Gesundheits- und Sozialwesen wurden mit viel Applaus verabschiedet.

Die Absolventen des IWK Aschersleben – hier die Physiotherapeuten – erhalten ihre Zeugnisse.

Aschersleben/MZ - Ein besonderer Tag für 120 junge Menschen in Aschersleben: Am Freitag haben die Abschlussklassen des Instituts für Weiterbildung in der Kranken- & Altenpflege (IWK) in der Alten Hobelei ihre Zeugnisse in Empfang genommen. Mit ihnen feierten Familien, Freunde, Ausbilderinnen und Ausbilder – rund 400 Gäste waren der Einladung gefolgt und sorgten für eine stimmungsvolle Kulisse.