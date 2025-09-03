weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Aschersleben
    4. >

  4. Ausbildung abgeschlossen: Ascherslebener Bildungsinstitut verabschiedet 120 Absolventen in Gesundheits- und Pflegeberufe

Ausbildung abgeschlossen Ascherslebener Bildungsinstitut verabschiedet 120 Absolventen in Gesundheits- und Pflegeberufe

In der Alten Hobelei haben Schüler des IWK Aschersleben ihre Zeugnisse erhalten. Die frischgebackenen Fachkräfte im Gesundheits- und Sozialwesen wurden mit viel Applaus verabschiedet.

Von Katrin Wurm 03.09.2025, 10:15
Die Absolventen des IWK Aschersleben – hier die Physiotherapeuten – erhalten ihre Zeugnisse.
Die Absolventen des IWK Aschersleben – hier die Physiotherapeuten – erhalten ihre Zeugnisse. (Foto: Thomas Tobis)

Aschersleben/MZ - Ein besonderer Tag für 120 junge Menschen in Aschersleben: Am Freitag haben die Abschlussklassen des Instituts für Weiterbildung in der Kranken- & Altenpflege (IWK) in der Alten Hobelei ihre Zeugnisse in Empfang genommen. Mit ihnen feierten Familien, Freunde, Ausbilderinnen und Ausbilder – rund 400 Gäste waren der Einladung gefolgt und sorgten für eine stimmungsvolle Kulisse.