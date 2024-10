Aschersleben/MZ - „Hier haben sie eine Höhle gegraben und da und da“, zeigt Alexander Beck auf die unterschiedlichen Ecken der großen Bärenanlage im Ascherslebener Zoo. Das jüngste Bauwerk – ein bestimmt vier Meter langer Tunnel – ist wohl durch den vielen Regen gerade eingebrochen. „Was Mette und Bambam hier an einem Tag schaffen, dafür braucht ein Mitarbeiter einen Tag, um das mit dem Radlader alles wieder zuzuschieben“, erklärt der Zoochef, der weiß, was das Baufieber der beiden Braunbären bedeutet: „Sie wollen jetzt schon in den Winterschlaf!“

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.