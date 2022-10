Aschersleben: Nach tödlichem Unfall Vollsperrung in Richtung Ermsleben

Eine männliche Person ist in Aschersleben von Pkw erfasst und getötet worden

Ein tödlicher Unfall hat sich in der Ermslebener Straße in Aschersleben ereignet.

Aschersleben/MZ/fg - Ein Unfall mit tödlichem Ausgang hat sich in den frühen Morgenstunden in der Ermslebener Straße in Aschersleben auf Höhe des Pfannenhauses ereignet.