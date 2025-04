In der Eine findet die Ascherslebener Feuerwehr von angeschwemmten Baumstümpfen über Metallrohre bis hin zu einer Tür so einigen Unrat.

Aschersleben/MZ - Der Frühjahrsputz im Ascherslebener Zoo hat Tradition. Seit Jahren laden der Verschönerungsverein und der Förderverein der Zoofreunde jeden dazu ein, sich an der großen Aufräumaktion auf dem Burgberg zu beteiligen. Auch in diesem Jahr packen wieder zahlreiche Freiwillige mit an. So wird der Zoo am Sonnabendvormittag innerhalb von ein paar Stunden auf Vordermann gebracht.