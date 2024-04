Die Kinder der Grundschule Pfeilergraben haben jetzt einen eigenen Schultanz. Wie die Idee entstanden ist und was Superstar Taylor Swift damit zu tun hat.

Die Grundschule Pfeilergraben in Aschersleben hat jetzt ihren eigenen Schultanz. Dafür wurde eifrig trainiert.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Aschersleben/MZ - Wenn Superstar Taylor Swift singt, dann hält es niemanden auf den Stühlen. So auch an der Grundschule Pfeilergraben. Durch die Konzerthalle tönt Swifts Hit „Shake it off“. Der Gute-Laune-Song reißt die Kinder mit und motiviert zu einem gemeinsamen Tanz.