In zahlreichen deutschen Städten fanden bereits Demonstrationen gegen Rechtsextremismus statt. Am Sonntag, 28. Januar, soll auch in Aschersleben für Toleranz und Respekt protestiert werden.

Aschersleben/MZ. - In zahlreichen Städten sind am Wochenende Menschen auf die Straße gegangen, um gegen Rechtsextremismus zu demonstrieren.

Am kommenden Wochenende soll es auch in Aschersleben eine Demo geben, die unter dem Motto „Aschersleben bleibt bunt. Einstehen für ein demokratisches Miteinander“ steht.

Familienfreundliche Demo geplant

Am Sonntag, 28. Januar, wird ab 14 Uhr zu einer „familienfreundlichen Demo“ eingeladen, die am Johannistor beginnen soll, heißt es auf einem Flyer, der unter anderem in den sozialen Netzwerken verbreitet wird. Bis 16 Uhr soll gemeinsam in der Stadt demonstriert werden. Die Organisatoren rufen auf, Luftballone und Seifenblasen mitzubringen.