Ehrenamtliche Helfer des ASB Aschersleben wurden für einen Katastropheneinsatz in Mansfeld-Südharz angefordert. Welche Aufgaben sie dort erwarten.

ASB Aschersleben versorgt Helfer im Hochwassereinsatz in Mansfeld-Südharz

Aschersleben/MZ - Ehrenamtliche des ASB (Arbeiter-Samariter-Bund) Aschersleben rüsten sich für einen Einsatz im Hochwassergebiet in Mansfeld-Südharz. Am Freitag haben 25 Freiwillige die Fahrzeuge mit allem beladen, was für die Versorgung von 300 Einsatzkräften notwendig ist.