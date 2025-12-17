Ein Antrag der Widab soll für mehr Energieeffizienz im Ascherslebener Zoo sorgen und Kosten senken. Er wurde in die Ausschüsse verwiesen.

Können im Ascherslebener Zoo durch eigenen Strom Betriebskosten gesenkt werden?

Aschersleben/MZ - Wenn die Ascherslebener Stadträte im kommenden Jahr wieder in ihren Ausschüssen zusammenkommen, dann wird auch ein weiterer Antrag auf dem Tisch liegen und zu diskutieren sein. Demnach soll der Zoo Aschersleben bis 2036 überwiegend mit Strom aus eigener Produktion versorgt werden.