Die Neu Königsauer ärgern sich über zu viel Laub und Dreckecken in ihrem Ort. Die Ascherslebener Kehrmaschine würde reinigen, auch in den Nebenstraßen. Dies müssten die Anwohner aber bezahlen.

Gerade das Herbstlaub ist in den Ascherslebener Ortschaften in Sachen Straßenreinigung immer wieder eine Herausforderung.

Neu Königsaue/MZ - Soll es in den Ascherslebener Ortsteilen auch in den Nebenstraßen künftig eine Straßenreinigung durch die Kehrmaschine der Stadt Aschersleben geben? Nachdem in der jüngsten Sitzung des Neu Königsauer Ortschaftsrates Kritik am Dreck in einigen Teilen des Ortes laut geworden war, regte Ordnungsamtsleiter Christian Grossy ein regelmäßiges Kehren durch die Kehrmaschine auch in Neu Königsaue an.