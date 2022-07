An der Winninger Siedlung mit knapp zwei Promille in den Graben

Glimpflich ging ein Unfall unter Alkoholeinfluss an der Winninger Siedlung in Aschersleben aus.

Aschersleben/MZ/gin - Ein Unfall hat sich in der Nacht zum Sonntag gegen 22.30 Uhr in Aschersleben in der Magdeburger Chaussee Richtung Winningen ereignet. „Hier war dann Alkohol im Spiel“, erklärt Norman Braun vom Polizeirevier Salzlandkreis mit Blick auf eine entsprechende Kontrolle vor Ort. Der leitende Einsatzbeamte vom Dienst spricht von einem Alkohol-Wert von 1,98 Promille.