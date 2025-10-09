weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  4. Seit 65 Jahren verheiratet: „Alles gemeinsam hingekriegt“: Helga und Hellfried Liebscher aus Aschersleben feiern eiserne Hochzeit

Helga und Hellfried Liebscher aus Aschersleben haben in dieser Woche ihr 65-jähriges Ehejubiläum, die eiserne Hochzeit, gefeiert. Was die beiden aneinander schätzen.

Von Kerstin Beier 09.10.2025, 16:30
Helga und Hellfried Liebscher aus Aschersleben erinnern sich an Höhepunkte in ihrem gemeinsamen Leben, die sie auf Fotos festgehalten haben.
Helga und Hellfried Liebscher aus Aschersleben erinnern sich an Höhepunkte in ihrem gemeinsamen Leben, die sie auf Fotos festgehalten haben. (Foto: Kerstin Beier)

Aschersleben/MZ - „Wir kennen uns jetzt seit 70 Jahren“, sagt Helga Liebscher. Und es klingt fast ein wenig ungläubig. Sie und ihr Mann Hellfried sind dankbar dafür, dass sie sich noch immer haben und sich auch nach 65 Ehejahren gut verstehen. Da brauche es gar keine großen Worte, finden sie.