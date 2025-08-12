Der Sportverein Rotation aus Aschersleben möchte sein 75-jähriges Bestehen gebührend feiern: Unter anderem sind alle Fußballmannschaften dabei. Aber es ist noch mehr geplant.

Aschersleben/MZ - Der SV Rotation Aschersleben lädt am 15. und 16. August zu einer großen Jubiläumsfeier ein. Anlass ist das 75-jährige Bestehen des Traditionsvereins, der im Jahr 1950 als Betriebssportgemeinschaft (BSG) gegründet wurde und seither für viele Einwohnerinnen und Einwohner der ältesten Stadt Sachsen-Anhalts eine sportliche Heimat geworden ist. In den ersten Jahren nach der Gründung standen neben Fußball beispielsweise auch Kegeln und Schwimmen auf dem Programm. Besonders die Fußballer schrieben Vereinsgeschichte, als sie später in der Bezirksklasse aufliefen.

Heute ist Rotation vor allem im Fußball aktiv – sowohl bei den Herren als auch bei den Damen. Den sportlichen Auftakt zum Festwochenende gibt am Freitagabend, 15. August, die Damenmannschaft um Trainer Holger Braun. Die ehemaligen Pokalsiegerinnen des Kleinfeld-Wettbewerbs Sachsen-Anhalts treffen um 18.30 Uhr in einem Freundschaftsspiel auf das Nachwuchsteam des Halleschen FC. Mit diesem Duell wollen die Gastgeberinnen nicht nur ihr fußballerisches Können zeigen, sondern auch den sportlichen Charakter des Vereinsjubiläums unterstreichen.

Jede Menge Fußball

Am Samstag, 16. August, beginnt das Programm ab 10 Uhr auf der Sportanlage an der Wilslebener Straße. Schirmherr der Veranstaltung ist Ascherslebens Oberbürgermeister Steffen Amme. Neben sportlichen Begegnungen wird an diesem Tag auch das Projekt „Demokratie leben“ vorgestellt. Für Trainer Thomas Nehm ist es mehr als ein Slogan: „Schließlich haben wir Spieler aus mehreren Nationen bei uns im Team“, sagt er und betont damit den integrativen Charakter des Vereins.

Sportlich dürfen sich die Besucher am Nachmittag auf gleich mehrere Partien freuen. Zunächst tritt die Traditions-Elf von Rotation gegen die zweite Mannschaft des Vereins an. Im Anschluss kommt es um 16.30 Uhr zum Aufeinandertreffen der Herrenmannschaft aus der Salzlandliga mit dem Blankenburger FV, der eine Auswahl aus Spielern der ersten und zweiten Mannschaft ins Rennen schickt. Die Gastgeber um das Trainerduo Thomas Nehm und Enrico Hoyer wollen dabei vor heimischem Publikum wenige Tage vor dem Start in die Punktspielsaison überzeugen.

Buntes Rahmenprogramm

Abseits des Rasens sorgen zahlreiche Aktionen für Abwechslung. Die Organisatoren haben für Jung und Alt ein buntes Mitmachprogramm vorbereitet: Geschicklichkeits-Parcours, Torwandschießen und eine Hüpfburg dürften vor allem die jüngeren Gäste begeistern, während im Vereinsheim beim Darts um die Wette geworfen werden kann. Zum Abschluss des Festtages übernimmt DJ Kochi die Regie und lädt mit bekannten Partyhits zum Tanzen und Feiern ein.

„Für Sport, Spaß und Unterhaltung ist gesorgt“, versprechen die Verantwortlichen des Vereins und hoffen, dass möglichst viele Mitglieder, ehemalige Sportler und interessierte Gäste den Weg auf die Sportanlage finden, um gemeinsam das 75-jährige Bestehen zu feiern. Dabei werden die Gastgeber vom ASB, der freiwilligen Feuerwehr und zwei Unternehmen der Einestadt unterstützt. Der Eintritt ist an beiden Tagen frei.