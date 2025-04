Eine Dachbox ist auf der Autobahn 36 zwischen Aschersleben und Güsten während der Fahrt von einem Pkw abgerissen und in den Gegenverkehr geflogen. Es kam zu einem Unfall mit mehreren Verletzten.

In den Gegenverkehr geflogen

Nach einem Unfall auf der A36 zwischen Aschersleben und Güsten war die Fahrbahn in Richtung Bernburg voll gesperrt.

Aschersleben/MZ - Eine abgerissene Dachbox sorgte am Freitagvormittag für dramatische Momente auf der Autobahn 36 zwischen Aschersleben-Ost und Güsten. Gegen 10.30 Uhr war ein Pkw zwischen diesen beiden Abfahrten in Richtung Quedlinburg unterwegs, als sich die besagte Box vom Dach seines Fahrzeugs löste und über den Mittelstreifen direkt in den Gegenverkehr flog.