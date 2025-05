80 Jahre Kriegsende Erinnern, Zuhören, Verstehen: Wie in Aschersleben des Kriegsendes vor 80 Jahren gedacht werden soll

Eine Tafel der Verständigung auf dem Holzmarkt sowie eine Ausstellung im Gemeindezentrum sollen in Aschersleben an das Kriegsende vor 80 Jahren erinnern. Was genau geplant ist.