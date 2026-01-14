weather regen
  4. Hallenfußball-Turnier: 4. Rotations-Cup in Ascherslebener Wema-Halle: Eingesprungene Lok-Junioren holen sich Pokal

Der SV Rotation Aschersleben organisierte den 4. Rotations-Cup im Hallenfußball in der Ascherslebener Wema-Halle. Wer am Ende die Turniersieger waren.

14.01.2026, 12:15
Die E-Junioren des SV Lok Aschersleben sprangen nach den Absagen anderer Teams spontan ein und sicherten sich den Turniersieg.
Aschersleben/MZ/svr/paw - Zwei tolle Hallenfußballtage erlebte die Wema-Halle in Aschersleben. Der SV Rotation Aschersleben hatte zahlreiche Teams verschiedener Altersklassen zu seinem 4. Rotations-Cup eingeladen. Und dieser wurde trotz widriger Bedingungen bei der Anreise zu einem vollen Erfolg.