Der SV Rotation Aschersleben organisierte den 4. Rotations-Cup im Hallenfußball in der Ascherslebener Wema-Halle. Wer am Ende die Turniersieger waren.

Die E-Junioren des SV Lok Aschersleben sprangen nach den Absagen anderer Teams spontan ein und sicherten sich den Turniersieg.

Aschersleben/MZ/svr/paw - Zwei tolle Hallenfußballtage erlebte die Wema-Halle in Aschersleben. Der SV Rotation Aschersleben hatte zahlreiche Teams verschiedener Altersklassen zu seinem 4. Rotations-Cup eingeladen. Und dieser wurde trotz widriger Bedingungen bei der Anreise zu einem vollen Erfolg.