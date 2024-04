Aschersleben/MZ - Am 9. Juni werden nicht nur die Stadt- und Ortschaftsräte neu gewählt. Die Wähler sind auch aufgerufen, zu entscheiden, wer ihre Interessen im Kreistag in den nächsten fünf Jahren vertreten soll. Wie Kreiswahlleiter Marko Gregor mitteilt, bewerben sich 280 Kandidaten um die 54 Sitze im Kreistag. Der neue Kreistag wird damit die gleiche Größe haben wie aktuell.

Die Kandidaten kommen aus 14 Parteien und Wählergruppen bzw. treten als Einzelbewerber an. Der Wahlausschuss hat laut Gregor bis auf einen alle Wahlvorschläge zugelassen. In einem Fall seien die notwendigen Unterlagen nicht fristgerecht eingereicht worden. Die Namen aller Kandidaten in den vier Wahlbereichen sind im Amtsblatt 15/2024 vom 9. April auf der Internetseite des Salzlandkreises veröffentlicht.

Schlüssel bestimmt Platzverteilung

Welche Parteien oder Wählergruppen wie viele Plätze im Parlament besetzten, wird auf der Grundlage eines gesetzlich festgelegten Schlüssels berechnet. Dabei werden alle Stimmen der Parteien, Wählergruppen und Einzelbewerber ausgezählt und zu den insgesamt abgegebenen Stimmen ins Verhältnis gesetzt. Je mehr Stimmen eine Partei also auf sich vereinen kann, desto mehr Sitze stehen ihr zu.

Wer schließlich ins Parlament einzieht, das richtet sich nach der Anzahl der Stimmen für die einzelnen Kandidaten. Wer die meisten Stimmen hat, zieht ein. Der Listenplatz spielt dabei keine Rolle. Er wird nur dann wichtig, wenn zwei Kandidaten gleich viele Stimmen errungen haben. Laut Marko Gregor kann bei der Kreistagswahl jeder Wähler maximal drei Stimmen abgeben - entweder alle für einen Kandidaten oder aufgeteilt auf mehrere.

Aschersleben und Seeland sind Wahlbereich 1

Die Wählerinnen und Wähler aus Aschersleben und dem Seeland zählen zum Wahlbereich 1, zu dem auch Könnern gehört. Dass einige der Bewerber auch aus anderen Orten kommen, ist laut einer Nachfrage bei Gregor zulässig. Entscheidend sei das Wahlgebiet, also der Salzlandkreis.

Die Entscheidung könne mehrere Gründe haben. So ist der Bewerber am Arbeitsort vielleicht bekannter als am Wohnort. So kandidiert die Ascherslebenerin Caroline Vongries zum Beispiel im Wahlbereich 4 (Staßfurt, Egelner Mulde, Hecklingen) für die Grünen.