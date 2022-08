19-jähriger Ascherslebener steht beim Landes-Jugendvergleichsfliegen auf Siegertreppchen

Im Segelflieger des LSV Ostharz Aschersleben fühlt sich Loris Wenderodt wohl - am liebsten natürlich in der Luft.

Aschersleben/MZ - „Ich fand die Fliegerei schon immer toll“, sagt Loris Wenderodt über sein Hobby. „Das Schönste ist, ohne Motorengeräusche in der Luft zu sein, mit der Natur zu fliegen, wie ein Vogel.“ Erst vor drei Jahren fand der 19-Jährige seinen Weg zum Luftsportverein Ostharz Aschersleben. Lange Zeit hätte er gar nicht gewusst, dass seine Heimatstadt überhaupt einen eigenen Flugplatz hat. Aber seitdem er das erste Mal dort war, arbeitet der Segelflugbegeisterte fleißig am Erwerb einer entsprechenden Lizenz. Dafür brauche man in der Regel so drei bis vier Jahre, sagt er und schätzt ein: „Ich liege im Plan.“