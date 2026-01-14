Fertiggerichte raus, frische Ideen rein: Warum eine volle Vorratskammer, eine gute Atmosphäre in der Küche und kleine Schritte den Kochspaß wecken können, weiß ein Ernährungspsychologe.

Statt Tiefkühlpizza: So entfachen Sie Ihre Lust aufs Kochen

Etwas Einfaches, Schnelles mit wenigen Zutaten zu kochen, steigert die Motivation.

Regensburg - Ist es Zeitmangel oder fehlende Energie? Liegt es an Ideen- oder Lustlosigkeit? Oder graut es einem vor dem unvermeidlichen Abwasch oder dem Aufräumen der Küche hinterher?

Vielleicht ist es auch eine Mischung aus alledem, die Menschen oft bremst, selbst den Kochlöffel zu schwingen. Doch wie kann man Lust aufs Kochen bekommen, um Fertiggerichte schachmatt zu setzen?

Adrian Meule, Ernährungspsychologe an der Universität Regensburg gibt fünf schnelle Tipps.